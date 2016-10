RBB 22:15 bis 22:45 Diskussion Thadeusz Talk mit Jörg Thadeusz D 2016 2016-11-01 01:00 Merken Für sie sind Wörter nicht einfach nur Wörter. Denn jedes Wort aktiviert etwas im Gehirn und damit lässt sich menschliches Denken manipulieren. Besonders und auch in der Politik. Die Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling zeigt, dass politisches Denken nicht etwa rational, bewusst und objektiv ist, sondern durch Deutungsrahmen, sogenannte Frames, bestimmt wird. Elisabeth Wehling ist die Framing-Spezialistin der progressiven Politikszene. Die gebürtige Hamburgerin studierte Soziologie, Journalistik und Sprachwissenschaft und promovierte in Linguistik an der University of California in Berkley. Seit 2013 leitet Elisabeth Wehling am International Computer Science Institute in Berkley Forschungsprojekte zu Ideologie, Sprache und unbewusster Meinungsbildung. Die Wissenschaftlerin untersucht, wie im Gehirn Wörter verarbeitet werden und beispielsweise der Begriff "Flüchtling" oder "Steueroase" das menschliche Denken manipuliert. In ihrem aktuellem Buch "Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet - und daraus Politik macht" erklärt die Wissenschaftlerin anschaulich, wie Politik mit Hilfe von Sprache unser Denken und Handeln manipuliert. Bei "THADEUSZ" verrät Elisabeth Wehling, wann sie zum letzten Mal bewusst mit einem Wort einen anderen Menschen manipuliert hat, warum sie sich schon als Kind für Sprache begeistert hat und was die Schönheit des Gehirns ausmacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Elisabeth Wehling (Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin) Originaltitel: Thadeusz