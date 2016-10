RBB 13:30 bis 14:15 Serien Julia - Eine ungewöhnliche Frau Folge: 3 HIV-Positiv A, D 1999 Live TV Merken Julia Laubach hat sich auf den ersten Blick in Retz bestens eingelebt. Am achten Geburtstag ihrer Enkeltochter Elisabeth stürzt während der großen Party das Mädchen Gaby Resch und verletzt sich an der Stirn. Es stellt sich heraus, dass Gaby Reschs Mutter an Aids gestorben ist und ihre Tochter schon HIV-positiv geboren wurde. Nur logisch, dass sich alle genauestens zu überlegen haben, ob sie mit dem Blut des verletzten Mädchens in Berührung gekommen sind und welche Konsequenzen dies haben könnte. In einer Provinzstadt spricht sich ein solcher Vorfall sehr schnell herum. Gegen Gaby Resch und ihre Großmutter hat sich rasch eine Lobby gebildet, die das Kind am liebsten unter soziale Quarantäne stellen möchte. Julia Laubach kämpft dagegen nach Kräften an. Ihr Noch-Ehemann Arthur hat sich inzwischen definitiv von Elke Torberg getrennt, kann den Schmerz und die Enttäuschung Julias darüber, dass er in der Todesnacht ihrer Tochter Maria mit Elke in Venedig war, aber nicht lindern. Dann kommt der Tag, an dem die Ergebnisse der HIV-Tests feststehen - auch das Resultat für Julia Laubach, die Gaby Resch verarztet hatte. Im Mittelpunkt der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau" steht die charakterstarke Juristin Julia Laubach, die als Bezirksrichterin mit zahlreichen Konflikten konfrontiert wird, die oft auch ihr Privatleben berühren. In den Hauptrollen sind Christiane Hörbiger und Peter Bongartz zu sehen. Folge 3 der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau", die das rbb Fernsehen werktags um 13.30 Uhr sendet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Originaltitel: Julia - Eine ungewöhnliche Frau Regie: Gero Erhardt Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Gerhard Hierzer Musik: Mischa Krausz