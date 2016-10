sixx 05:45 bis 06:25 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Höllische Hochzeit USA 2002 2016-11-02 05:05 16:9 Merken Am Tag der Hochzeit von Anya und Xander bekommt der Bräutigam Zweifel. Er lernt einen Mann kennen, der ihm in einer Kugel die Zukunft mit Anya zeigt - und die sieht nicht glücklich und verliebt aus In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Brendon (Xander Harris) Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) James Marsters (Spike) Steven Gilborn (Onkel Rory) Casey Sander (Tony Harris) Emma Caulfield (Anya) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: David Solomon Drehbuch: Joss Whedon, Rebecca Rand Kirshner Kamera: Raymond Stella Musik: Nerf Herder Altersempfehlung: ab 6