RTL Passion 03:50 bis 04:20 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-11-05 09:50 Merken Ayla bemüht sich, sich mit Davids illegalen Insidergeschäften zu arrangieren, aber die Sorge, dass er damit auffliegen und ins Gefängnis wandern könnte, setzt ihr zu. In ihrer Angst, ihn zu verlieren, bittet sie ihn schließlich, damit aufzuhören. Aber David hat kein Verständnis und weigert sich. Ayla ist vor den Kopf gestoßen und stellt infrage, ob David und sie wirklich eine gemeinsame Zukunft haben... Chris hängt Felix' Vorwurf, dass er seine Mutter ungerecht verurteilt hat, nach. Er sucht das Gespräch mit Rosa und begreift, dass seine Mutter seinen Vater trotz ihrer Liebe zu Frauen aufrichtig geliebt hat. Mutter und Sohn teilen einen nahen Moment, der Rosa Hoffnung macht, dass Chris sich doch irgendwann mit seiner Familie aussöhnen wird. Felix hat dafür gar kein Verständnis... Elena lässt sich von Kai einschüchtern und versichert ihm, dass sie ihn nicht an die Polizei verraten wird. Trotzdem will sie stoppen, was sie angezettelt hat, und Philips Hals aus der Schlinge ziehen. So beschließt sie, Kai das verlorene Kokain zu erstatten. Aber der bringt ihre Entscheidung, sich für ihren Stalker einzusetzen, heimtückisch ins Wanken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 420 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 195 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 150 Min. Schutzengel

Thriller

Sat.1 02:55 bis 05:05

Seit 65 Min.