RTL Passion 22:15 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-11-01 04:45 Merken Ute lässt sich von Caros Bedenken, dass sie eine Familie zerstören will, nicht von ihrem Vorhaben abbringen, Till für sich zu gewinnen. Eva, die Utes Vorhaben durchschaut, verweist ihre Konkurrentin auf ihren Platz. Frustriert merkt Ute, dass sie mit ihrer sanften Tour nicht weiterkommt, und wendet sich an einen Profi: Britta! Verzückt von der Idee, Eva eins auszuwischen, versichert sich Britta, dass Ute wirklich zu allem entschlossen ist. Und so schwört Ute, im Kampf um Till keine Skrupel mehr zu kennen... KayC kann sich gegenüber Elli gerade noch rausreden, warum sie ihre Cousine beleidigt hat. Doch ihr Groll darüber, dass Elli bei den Internet-Usern besser ankommt als sie, bleibt bestehen. Daher kämpft KayC mit allen Mitteln darum, Elli auszustechen. Doch als nicht mal ein Lapdance bei Easy hilft, gibt KayC verärgert auf und überlässt Paco und Elli die Arena, die nicht einmal ahnen, dass ihr Privatleben live in die Welt gesendet wird. Benedikt wird selbst Opfer des brutalen Sicherheitsdienstes, den er zum Schutz der Schillerallee engagiert hat. Trotz seiner Schmerzen will Benedikt Andrea einen unvergesslichen Hochzeitstag bescheren. Und so führt er Andrea an die ersten Stationen ihrer Liebe. Inspiriert möchte die am Ort ihres ersten Mals Benedikt erneut verführen, wobei sie jedoch erschrocken dessen Verletzungen bemerkt. Zum Glück erweisen sich diese als harmlos, doch Benedikt zieht dennoch seine Konsequenzen aus dem unverhältnismäßigen Übergriff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns