RTL Passion 17:30 bis 17:55 Serien A Young Doctor's Notebook GB 2012 2016-11-05 14:25 Merken Der junge Dr. Vladimir Bomgard muss sich weiter mit schwierigen Fällen und widerspenstigen Patienten rumschlagen. Ein Soldat mit schweren Hautausschlägen und Syphilis missachtet seine Diagnose und verlangt stattdessen nach einem Mittel gegen Halsschmerzen. Außerdem steht Dr. Bomgard vor seiner ersten Amputation, nachdem das Bein eines jungen Mädchens in eine Drehbank geraten ist. Diese harte Realität schlägt schwer auf die Laune des jungen Arztes. Während es ihm immer schlechter geht und auch die erfolgreiche Operation an dem Bein des Mädchens ihn nicht aufheitert, sieht der junge Arzt nur einen Ausweg: Er plant, seine Sichtweise auf die Dinge mit Hilfe von Morphium ein wenig zu erhellen - doch sein Alter Ego aus der Zukunft versucht ihn davon abzuhalten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Hamm (Dr. Vladimir Bomgard (alt)) Daniel Radcliffe (Dr. Vladimir Bomgard (jung)) Rosie Cavaliero (Pelageya) Adam Godley (Assistent) Vicki Pepperdine (Anna) Shaun Pye (Yegorych) Tim Steed (NKVD Agent Kirill) Originaltitel: A Young Doctor's Notebook Regie: Alex Hardcastle Drehbuch: Mark Chappell, Alan Connor, Shaun Pye