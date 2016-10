RTL Passion 13:50 bis 14:15 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-11-01 05:10 Merken Nachdem Jana vor Nicos Augen weiterdealt, weiß Nico nicht, was sie tun soll. Andis Rat, Arno einzuweihen, lehnt sie zunächst ab und hofft, Jana selbst zur Vernunft bringen zu können. Doch diese blockt weiter ab, und als Nico schließlich einen handfesten Beweis dafür findet, dass Jana dealt, offenbart sie dies voller Sorge Arno und Elisabeth. Geschockt muss Nico die Konsequenzen ihres Handelns mit ansehen, als Arno Jana im Affekt eine Ohrfeige gibt. Bernd wird nach seiner Hochzeitsnacht mit der Abneigung von Johannes konfrontiert. Als er sich mit Arbeit ablenken will, erfährt er zusätzlich, dass das Schwarzgeldprojekt ebenfalls aufgeflogen ist und ihm wird klar, dass Ansgar ihn voll und ganz in der Hand hat. Nachdem Tanja den Druck auf Bernd verstärkt hat, bietet sie ihm an, sich bei Ansgar für ihn einzusetzen. Bernd ahnt, dass sie dafür eine Gegenleistung erwartet. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass es darum geht, Charlie auszuschalten. Coco will die lockere Affäre mit Felix genießen. Doch der scheint die Sache ernster zu nehmen, was ihr klar wird, als er sie seiner Mutter wie eine feste Freundin vorstellt. Als Coco sich dieser Situation entzieht, gerät sie mit Robin aneinander, der ihr vorwirft, sich von Felix kaufen zu lassen. Im Streit kommen sich die beiden näher und Coco ist fast so weit, Robin zu küssen, als sie sich in letzter Sekunde zu Felix retten kann. Diesen erinnert sie an ihre Abmachung und erklärt, warum sie die Nase voll von festen Beziehungen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics