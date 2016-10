RTL Passion 11:40 bis 12:10 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-11-01 03:00 Merken Ben schafft es zwar geistesgegenwärtig, Isabelle aus den Flammen zu ziehen, doch er kann das Unglück nicht mehr verhindern: Isabelle erleidet schwere Verbrennungen. Während sich Katja schwere Vorwürfe macht, wacht Ben an Isabelles Bett und bangt erschüttert um das Leben seiner Frau. Florian vermisst Franziska, und ihm ist auch klar, dass sie seinetwegen ihren Eishockey-Traum aufgeben musste. Um seinen Fehler wieder gutzumachen, überredet er die Mannschaft, Franziska zu bitten, ins Team zurück zu kehren. Doch als Franziska ihnen eine Absage erteilt, wird Florian klar, dass er noch härter um Franziska kämpfen muss. Simone bemüht sich um Normalität und treibt die Vorbereitungen zum traditionellen Weihnachtsfest voran. Dabei freut sie sich, dieses Jahr auch Rafael dabei zu haben. Beim Weihnachtsbaumschmücken wird Simone auf die vertraute Nähe zwischen Lena und Rafael aufmerksam. Als ihr klar wird, wie weit diese Nähe geht, merkt sie, dass sie eifersüchtig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser