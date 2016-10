Martin und Flo können sich nicht erklären, warum Peter seine Biographie gefälscht hat. Martin spricht ihn darauf an und will von Peter wissen, ob er ein Problem mit seiner Vergangenheit habe. Peter weicht aus und behauptet, dass geschönte Lebensläufe in der Kunstbranche durchaus üblich seien. Martin bleibt skeptisch, und in der Tat deutet Peters Verhalten darauf hin, dass er mit seinem Werdegang nicht im Reinen ist. Kais Versuch, Marie und Sandra wieder zu versöhnen, ist fehlgeschlagen. Damit sich die Wogen glätten können, will Kai, obwohl seine Grippe noch nicht kuriert ist, unbedingt sofort mit Marie in den Urlaub fahren. Als Marie darauf besteht, nur dann mit ihm zu fahren, wenn der es Arzt erlaubt, belügt Kai sie. Doch bei den anstrengenden Urlaubsvorbereitungen wird deutlich, dass Kai sich übernommen hat. John ist schockiert über Patrizias Angebot, einfach alleine in die USA zurückzufliegen. Er will sich seine Niederlage nicht eingestehen und packt verzweifelt seine Koffer. Doch Sandra kann John schließlich eines Besseren belehren und Patrizias Hoffnung, John mit ihrer drastischen Erziehungsmaßnahme zum Bleiben zu bewegen, wird erfüllt. John entschuldigt sich kleinlaut bei ihr. Obwohl er sich nun damit abgefunden hat, in Deutschland zu bleiben, steht er dem Förderunterricht weiter unwillig gegenüber. In Google-Kalender eintragen