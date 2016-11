ProSieben 17:30 bis 18:00 Comedyserie The Big Bang Theory Drinks von Fremden USA 2013 2016-11-01 03:35 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Leonard ist mittlerweile zum Liebling der Expeditionsgruppe aufgestiegen und Penny und Sheldon vermissen ihren Freund. Sie trösten sich deshalb gegenseitig In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6