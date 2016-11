ProSieben 15:45 bis 16:10 Comedyserie The Big Bang Theory Abschluss-Probleme USA 2013 2016-11-02 09:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldon ist völlig durch den Wind, als seine Lieblingsserie abgesetzt wird. Der Cliffhanger zum Finale gibt ihm den Rest, denn er muss seine Dinge immer beenden. Also muss er unbedingt wissen, wie es weitergegangen wäre - und forscht nach. Und Raj und Lucy verstehen sich prächtig. Doch dann findet Raj ihren Internet-Blog und muss dort seltsame Dinge über sich selbst erfahren In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Jim Reynolds, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6