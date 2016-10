ProSieben 13:40 bis 14:05 Comedyserie Two and a Half Men Riesenkatze mit Halsreif USA 2011 2016-11-02 06:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als sich Lyndsey dazu entschließt, nicht über Nacht bei Alan zu bleiben, ist er frustriert. Fernsehen könnte ihn ablenken. Doch er reibt sich die Augen, denn in dem Film, den er mit Walden ansieht, spielt Lyndsey mit, als Bäckerin. Als er sie darauf anspricht, ist sie sehr beschämt, denn noch nie hat jemand ihr gut gehütetes Geheimnis gelüftet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Nicholas Gonzalez (Master Baker) Nikki Novak (Naomi) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Susan Beavers, Don Reo, David Richardson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12