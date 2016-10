ProSieben 11:50 bis 12:15 Comedyserie Mike & Molly Peggy macht Urlaub USA 2012 2016-11-02 05:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Peggy fährt in Urlaub und lässt ihren Hund bei Mike und Molly. Sie sind gar nicht erfreut darüber. Und dann frisst der Kläffer auch noch etwas, was ihm gar nicht guttut - und muss operiert werden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Rondi Reed (Peggy) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Don Foster, Mark Gross, Alan J. Higgins Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman