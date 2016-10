ProSieben 09:40 bis 10:10 Comedyserie The Big Bang Theory Prinzessinnen der Wissenschaft USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leonard, Howard und Sheldon betreiben Nachwuchsarbeit an Howards ehemaliger Schule. Doch dort blamieren sie sich sehr. Und Raj will Lucy in der Bibliothek treffen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Jim Reynolds, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

