ProSieben 07:25 bis 07:55 Comedyserie Two and a Half Men Peter Pans Mutter USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Walden übernimmt Charlies altes Haus und bietet Berta einen Job als Haushaltshilfe an. Diese bezieht Alans altes Zimmer. Walden fühlt sich aber sehr allein und geht mit Alan auf Sauftour In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Judy Greer (Bridget Schmidt) Stephanie Jacobsen (Penelope) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

