Hessen 03:20 bis 04:05 Dokumentation Traumhafte Bergwelten - Rund um den Tegernsee D 2013 Untertitel Live TV Merken Nur eine Autostunde von München entfernt liegt rings um den Tegernsee eine Wanderregion, die vom gemütlichen Wiesenspaziergang bis zur anspruchsvollen Kraxelei jede Menge abwechslungsreiche Wege und Touren bietet. Die Filmautorin Monika Birk stellt vier ausgewählte Routen vor, die - entsprechende Kondition vorausgesetzt - auch von weniger erfahrenen Bergwanderern ohne Probleme zu bewältigen sind, am besten aber zusammen mit einem entsprechend ausgebildeten Wander- oder Bergführer. Die erste Tour führt über die spektakulär gelegene Tegernseer Hütte zum Doppelgipfel von Ross- und Buchstein. Eine lange und anstrengende, aber mit zahlreichen schönen Ausblicken gespickte Wanderung führt über die Blauberge, bis auf fast 2.000 Meter Höhe. Dass Wandern und Schlemmen sich nicht ausschließen müssen, zeigt die Führerin Elisabeth "Lidschi" Liedschreiber bei ihrem Favoriten, der "Drei-Täler-Tour". Zum Abschluss gibt es noch einmal eine große Runde über die schönsten Aussichtsberge der Tegernseer Alpenregion, wie den Wallberg und den Risserkogel, wo traumhafte Blicke auf den See und die angrenzenden Gemeinden für jede Anstrengung entschädigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumhafte Bergwelten Regie: Monika Birk

