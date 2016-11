Hessen 01:15 bis 02:00 Dokumentation Zeig mir deine Stadt - Fulda D 2016 HDTV Live TV Merken Die touristischen Highlights von Fulda sind weit über die Grenzen Hessens hinaus bekannt. Aber was macht die Stadt wirklich aus? Wo verstecken sich echte Geheimtipps? Welche Ecken gefallen den Fuldaern an ihrer Stadt am besten? Was muss man neben Dom, Frauenberg und Barockschloss unbedingt gesehen, wen in Fulda getroffen haben? Wo ist der schönste Blick auf die Stadt, bei wem schmeckt der Kaffee am besten, und wo findet man die leckersten Rhöner Spezialitäten? Die Moderatorin Selma Üsük begibt sich auf Entdeckungsreise durch die Bischofsstadt. Ausgerüstet auch mit den besten, spannendsten oder ungewöhnlichsten Zuschauertipps, trifft sie Menschen, die die Stadt am Rande der Rhön prägen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zeig mir deine Stadt Regie: Bettina Schrauf