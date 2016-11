Hessen 22:45 bis 00:15 Krimi Hakan Nesser: Van Veeterens schwerster Fall S 2006 Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Tochter des Privatdetektivs Veerlangen bittet Van Veeteren, nach ihrem verschwundenen Vater zu suchen. Der pensionierte Kommissar wird dadurch von seiner Vergangenheit eingeholt, denn der "Fall G.", in dem er vor sieben Jahren zusammen mit Veerlangen ermittelt hatte, ist der Einzige, den er nie gelöst hatte. Er war sich damals sicher, dass der Geschäftsmann Jan G. Hennan seine Frau ermordet hatte, konnte ihm aber nie etwas nachweisen. Also setzte er den mutmaßlichen Mörder unter Druck - doch der wehrte sich, indem er Van Veeterens Sohn Erich ins Gefängnis brachte. Wird Van Veeteren mit dieser neuen Spur nun endlich den "Fall G.", der ihn seit Jahren quält, lösen können? - "Hakan Nesser: Van Veeterens schwerster Fall" ist eine aufwändige Verfilmung des Romans des schwedischen Bestseller-Autors. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sven Wollter (Van Veeteren) Thomas Hanzon (Münster) Eva Rexed (Eva Moreno) Dag Malmberg (Jan G. Hennan / Haans Kellerman) Nadja Weiss (Elise Kellerman) Josef Säterhagen (Erich Van Veeteren) Chatarina Larsson (Ulrike Fremdli) Originaltitel: Fallet G Regie: Rickard Petrelius Drehbuch: Björn Carlström, Stefan Thunberg Kamera: Rolf Lindström Musik: Stefan Nilsson Altersempfehlung: ab 16