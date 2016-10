Hessen 13:05 bis 14:30 Drama Die Briefe meiner Mutter D 2014 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Einen Tag vor ihrem 18. Geburtstag findet Laura Hellmer durch Zufall heraus, dass ihre Mutter Katharina, eine renommierte Politjournalistin, sie jahrelang belogen hat: Lauras Vater war kein spanischer Kriegsfotograf, der vor ihrer Geburt starb, sondern er lebt und befindet sich vermutlich in Chile. Kurzerhand macht sich Laura auf nach Südamerika, um ihren wahren Vater zu finden. Während sie sich in Santiago auf die Spuren ihrer Mutter begibt, die einst über die Opfer der Pinochet-Diktatur berichtete, reist Katharina ihrer Tochter hinterher. Nachdem sie das zutiefst enttäuschte Mädchen endlich gefunden hat, versucht sie, ihr die Gründe für ihre Geheimniskrämerei zu erklären. Dazu aber muss Katharina sich schmerzhaften Erinnerungen stellen, die sie lange verdrängt hatte. - Peter Gersinas Mutter-Tochter-Drama zeigt Christine Neubauer in einer vielschichtigen Charakterrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Katharina Hellmer) Nilam Farooq (Laura Hellmer) Bastián Bodenhöfer (Álvaro) Alejandro Goic (Ramon) Jan Jacobsen (Luis) Max Corvalán (Chocolo) Julio Jung (Jaime de Aránguiz) Originaltitel: Die Briefe meiner Mutter Regie: Peter Gersina Drehbuch: Elke Sudmann, Georg Heinzen, Michael B. Müller Kamera: Carsten Thiele Musik: Maurus Ronner