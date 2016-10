Hessen 05:25 bis 05:50 Jugendserie In Your Dreams - Sommer deines Lebens Sams großer Auftritt D, AUS 2013 Merken Jack und Lucy sollen für ein Schulprojekt ihre Musik der Öffentlichkeit vorspielen. Doch wie soll das ohne Sam, die Sängerin im Trio, gehen? Da hat Jack die zündende Idee, auf dem Schloss in Deutschland eine Dance-Party zu veranstalten, bei der sie die Musik per Internet einspielen; Ben gibt den DJ, und Sam singt live ihre Songs. Lili ist sofort Feuer und Flamme. Schließlich kann man bei so einer Veranstaltung Eintrittskarten verkaufen, also Geld in die leere Kasse bringen. Nur der Baron hat seine Zweifel. Ein Rockkonzert auf Schloss Hasenburg? Aber schließlich lässt er sich von Lili überzeugen|und verkauft in Rekordgeschwindigkeit sämtliche Tickets. Lili schwant Übles|und als sich die Schlosstore öffnen, rauschen Busladungen voller Senioren in den Hof. Doch Lili wäre keine "von Hasenburg", wenn sie sich so leicht geschlagen geben würde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kendra Appleton (Sophie Landmann) Tessa de Josselin (Sam Hazelton) David Delmenico (Ben Hazelton) Bardiya McKinnon (Jack Armitage) Mia Morrissey (Lucy Bryson) Originaltitel: In Your Dreams Regie: Ralph Strasser Drehbuch: Noel Price Musik: Chris Harriott, Nicholas Howard