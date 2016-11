kabel1 classics 01:55 bis 03:40 Thriller After Dark, My Sweet USA 1990 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Boxer Kevin "Collie" Collins hat bei einem Match seinen Gegner zu Tode geprügelt. Das ist das berufliche und persönliche Aus für den jähzornigen und zu unberechenbaren Gewaltausbrüchen neigenden Collins, der in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert wird. Doch Collins gelingt die Flucht, und nun zieht er ziellos durch Kalifornien. Eines Tages lernt er Fay Anderson kennen, die in einer Kneipe am Straßenrand arbeitet. Kann sie ihm zu einem Neuanfang verhelfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Patric (Kevin "Kid" Collins) Rachel Ward (Fay Anderson) Bruce Dern (Garrett "Onkel Bud" Stoker) George Dickerson (Doc Goldman) James Cotton (Charlie Vanderventer II) Rocky Giordani (Bert) Corey Carrier (Jack) Originaltitel: After Dark, My Sweet Regie: James Foley Drehbuch: Robert Redlin, James Foley Kamera: Mark Plummer Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 16