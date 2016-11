kabel1 classics 14:25 bis 16:40 Thriller Twin Peaks - Der Film USA, F 1992 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Regisseur David Lynch lädt David Bowie nach Twin Peaks: Nach dem Mord an der jungen Teresa Banks kommt FBI-Agent Dale Cooper in den idyllischen Ort Twin Peaks. Hier lebt auch die hübsche Schülerin Laura Palmer, die unter furchtbaren Albträumen und ein Doppelleben mit Drogen und sexuellen Ausschweifungen führt. Seit fünf Jahren wird sie nachts von dem Hünen Bob heimgesucht und missbraucht. Doch wer verbirgt sich in Wahrheit hinter dem mysteriösen Bob? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sheryl Lee (Laura Palmer) Kyle MacLachlan (Dale Cooper) Moira Kelly (Donna Hayward) David Bowie (Phillip Jeffries) Chris Isaak (Chester Desmond) Harry Dean Stanton (Carl Rodd) Ray Wise (Leland Palmer) Originaltitel: Twin Peaks: Fire Walk with Me Regie: David Lynch Drehbuch: David Lynch, Robert Engels Kamera: Ron Garcia Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 16