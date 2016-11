MDR 15:00 bis 16:00 Magazin LexiTV - Wissen für alle Arbeiten auf dem Lande Arbeiten auf dem Lande D 2016 2016-11-02 06:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken LexiTV hinterfragt in der ARD-Themenwoche, welche beruflichen Perspektiven Menschen haben, die fern der Großstädte, in den ländlichen Regionen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu Hause sind. Welche Berufe haben eine Zukunft auf dem Land? Wie wandelt sich die Landwirtschaft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle