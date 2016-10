MDR 11:45 bis 12:30 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 705 In Teufels Küche D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Sarah Marquardt bricht nach der Mittagspause vor der Sachsenklinik zusammen. Sie schiebt es auf eine verschleppte Erkältung und will sofort wieder an ihren Schreibtisch. Doch Dr. Martin Stein besteht auf eine Untersuchung, da er eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Ursache könnte das Essen aus der Cafeteria sein, deren Betreiber gerade gewechselt hat. Der Laborbefund ist jedoch negativ. Als Sarahs Sohn Bastian und Jonas Heilmann ähnliche Symptome aufweisen, vermuten Martin und Dr. Roland Heilmann, dass der Auslöser ein Umwelt- oder Wohngift ist. Aber auch dieser Verdacht stellt sich als falsch heraus, da Bastian und Jonas gestehen, heimlich Alkohol getrunken zu haben. Sarahs Zustand verschlechtert sich zusehends, Lähmungserscheinungen treten auf. Martin und Roland suchen verzweifelt nach der Ursache, doch die Zeit läuft ihnen davon. Oberschwester Arzu Ritter und ihr Mann Dr. Philipp Brentano freuen sich auf die Theatervorführung mit ihrem Sohn Oskar. Inzwischen hat sich jedoch der Streit zwischen Schwester Julia und Pflege-Azubi Kris Haas so zugespitzt, dass Arzu vermitteln möchte und dafür Oskar schweren Herzens absagen will. Philipp wirft ihr vor, nicht die richtige Einstellung zu ihrer Rolle als Oberschwester zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Harbort (Karsten Böhnisch) Jascha Rust (Kris Haas) Anthony Petrifke (Jonas Heilmann) Johann Lukas Sickert (Bastian Marquardt) Leonard Scholz (Oskar Brentano) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: John Delbridge Drehbuch: Krystof Hybl Kamera: Bernhard Wagner Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia