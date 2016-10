MDR 09:40 bis 10:03 Show Mach dich ran Das MDR-Spiel Spezial zum Reformationstag / Wunsch: Tom Pauls in seinem Theater in Pirna treffen / Wunsch: Ludwig Güttler in der Dresdner Frauenkirche treffen / Nachtrag: Aufstellen der Holzkirche in Königsee + Goldener Bucheintrag D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Spezial zum Reformationstag / Wunsch: Tom Pauls in seinem Theater in Pirna treffen / Wunsch: Ludwig Güttler in der Dresdner Frauenkirche treffen / Nachtrag: Aufstellen der Holzkirche in Königsee + Goldener Bucheintrag In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mario D. Richardt Originaltitel: Mach dich ran!

