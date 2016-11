Das Erste 00:35 bis 02:13 Abenteuerfilm Der Tiger von Eschnapur D, F, I 1959 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der deutsche Architekt Harald Berger (Paul Hubschmid) reist ins indische Fürstentum Eschnapur, um für den Maharadscha Chandra (Walter Reyer) Krankenhäuser und Schulen zu errichten. Auf dem Weg durch den Dschungel rettet er die geheimnisvolle Seetha (Debra Paget) vor einem gefürchteten Tiger. Dabei verliebt er sich in die schöne Inderin, nicht ahnend, dass sie die Auserwählte seines verwitweten Auftraggebers ist. Die nicht standesgemäßen Heiratspläne des Herrschers, der eine Tänzerin zur Nachfolgerin der verstorbenen Maharani machen will, rufen die Empörung der Priesterschaft hervor. Fürst Ramigani (René Deltgen), Chandras intriganter Bruder, will den Aufstand nutzen, um die Macht zu ergreifen. Während die Revolte sich zuspitzt, findet Chandra heraus, dass Berger sich heimlich mit Seetha trifft. Der eifersüchtige Fürst wirft seinen Nebenbuhler einem Tiger zu Fraß vor, doch Berger besiegt die blutrünstige Bestie und flieht gemeinsam mit Seetha. Während die beiden in einen mörderischen Sandsturm geraten, trifft Bergers Chef Dr. Walter Rhode (Claus Holm) in Eschnapur ein. Der Maharadscha erteilt ihm den Auftrag zum Bau eines prächtigen Grabmals für seine große Liebe. Seetha ist aber noch am Leben. Mit "Der Tiger von Eschnapur" nahm Altmeister Fritz Lang die Abenteuer von Indiana Jones vorweg. Die Romanvorlage zu dem exotischen Liebesdrama stammt von Langs Ehefrau Thea von Harbou und wurde erstmals 1921 verfilmt. Nach Richard Eichbergs Remake von 1938 realisierte der Regievirtuose seine berühmte Neuverfilmung an imposanten indischen Originalschauplätzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Paget (Seetha, Tempeltänzerin) Paul Hubschmid (Harald Berger, Ingenieur) Walther Reyer (Chandra, Maharadscha) Claus Holm (Dr. Walter Rhode, Architekt) Luciana Paluzzi (Bharani, Seethas Dienerin) Valéry Inkijinoff (Yama) Sabine Bethmann (Irene) Originaltitel: Der Tiger von Eschnapur Regie: Fritz Lang Drehbuch: Werner Jörg Lüddecke, Fritz Lang Kamera: Richard Angst Musik: Michel Michelet Altersempfehlung: ab 12