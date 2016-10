Das Erste 20:15 bis 21:00 Serien Tierärztin Dr. Mertens Folge: 63 Klare Worte D 2016 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Merken Neue Geschichten aus dem Leipziger Zoo. Susanne ist überfordert mit einer OP an Seelöwin Sally. Also holt sie sich Unterstützung durch eine Fachkraft. Kein Problem für Dr. Blum. Der ist ungewohnt gelassen. Kein Wunder, raucht er doch Cannabis gegen seine MS-Symptome. Und auch privat hat Susanne viel um die Ohren. Mit der Hilfe ihres Vaters schafft sie es, sich mit ihrer Mutter auszusprechen. Jonas hat derweil Stress mit seiner Freundin. Weil er im Zoo unkonzentriert ist, büxt ihm ein Kamel aus. Es gelingt Susanne zwar, das Tier wieder einzufangen, aber es weist Vergiftungssymptome auf. Was hat das Kamel gefressen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Dr. Susanne Mertens) Ralph Herforth (Dr. Roman Blum) Sven Martinek (Dr. Christoph Lentz) Gunter Schoß (Prof. Georg Baumgart) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Thorsten Wolf (Conrad Weidner) Anna Bertheau (Tierpflegerin Annett) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Regine Bielefeldt Kamera: Reiner Lauter Musik: Thomas Klemm