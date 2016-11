Das Erste 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2564 D 2016 2016-11-02 06:30 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Live TV Merken Beatrice gelingt es gerade noch rechtzeitig, unerkannt aus Nils' Wohnung zu flüchten. Nils entdeckt das ominöse Päckchen in seinem Koffer, als bereits zwei Zollbeamte mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Tür stehen. Weil es sich bei der Schmuggelware um Nashornpulver handelt, fällt Charlottes Verdacht auf Curd, Nils' Vater. Werner erfährt von seinem Anwalt, dass der Zoll von einer unbekannten Person über den Schmuggel informiert wurde. Charlotte vermutet darauf hin, dass jemand Curds dubiosen Geschäften schaden wollte und Nils nur ein unschuldiges Opfer ist ... Adrian sucht Claras Nähe, um herauszufinden, ob er mehr für sie empfindet, und kommt zu dem Entschluss, dass sie nur gute Freunde sind. Desirée wiederum träumt, dass Adrian ihre bevorstehende Hochzeit wegen Clara platzen lässt. In einem spontanen Impuls will sie Adrian testen und ihm doch von dem Verlust ihres gemeinsamen Kindes erzählen. Tina möchte David keine weiteren Hoffnungen mehr machen und zu Oskar stehen. Als David schlechte Nachrichten über einen Freund erhält, will Tina ihn nicht trösten, um ihm keine Hoffnung zu machen. Nach einem Gespräch mit seiner Schwester hadert David damit, ob er weiter um seine Liebe kämpfen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Michael N. Kühl (David Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Alexander Wiedl, Sabine Landgraeber Drehbuch: Gabriele Kosack, Joscha Valentin