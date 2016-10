ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Legendäre Schiffe der U.S. Navy - Die USS Texas USA 2008 2016-11-10 05:30 16:9 Merken Von der Mexikanischen Revolution bis zu den beiden Weltkriegen - die "USS Texas" hat viel erlebt. 1919 wurde sie als erstes Kriegsschiff überhaupt mit Flugabwehrkanonen bestückt. Eingesetzt war das Schiff in einigen der größten Seeschlachten des 20. Jahrhunderts, unter anderem bei der Invasion in der Normandie, der Schlacht von Iwo Jima und dem Angriff auf Okinawa. Heute ist sie in Texas in einem Museum zu besichtigen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Beau Billingslea (Narrator) Originaltitel: Hero Ships Regie: Mike Stivala