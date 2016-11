ZDFinfo 17:20 bis 18:05 Dokumentation Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Das Geheimnis von U 513 D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Langstrecken-U-Boote sind von 1942 an im Einsatz, um alliierte Transporte zu torpedieren. Diese sind den unsichtbaren Angreifern hilflos ausgeliefert - doch dann rüsten die Westmächte auf. Von Jägern zu Gejagten: "Graue Wölfe", wie die Langstrecken-U-Boote damals genannt wurden, werden im Südatlantik eingesetzt. Am 19. Juli 1943 gerät U 513 ins Visier eines US-Marinefliegers. Von Wasserbomben getroffen, sinkt das U-Boot binnen weniger Sekunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Regie: Oliver Halmburger