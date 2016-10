ZDFinfo 07:45 bis 08:33 Dokumentation Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg D 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Die radikale Außenpolitik von Hitler deuteten die westlichen Nationen lange Zeit als Auflehnung gegen den Versailler Vertrag. So nutzten die Nationalsozialisten die Jahre von 1936 bis 1938, um den nächsten Krieg vorzubereiten. Hauptziel in der Außenpolitik war die Errichtung eines "großdeutschen Reiches". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 12 Jahre, 3 Monate, 9 Tage - Die Jahreschronik des Dritten Reichs Regie: Michael Kloft

