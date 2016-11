ZDF neo 23:55 bis 00:40 Krimiserie Schuld nach Ferdinand von Schirach Folge: 2 Schnee D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Berlin, Wedding: Das MEK stürmt eine Wohnung, in der im großen Stil Drogen gestreckt und verpackt werden. Den Mieter, ein alter Mann, der nicht den Anschein macht, im Drogengeschäft tätig zu sein, nimmt die Polizei fest. Die Indizienlage ist erdrückend, wenn er nicht die wahren Täter nennt. Aber der Mann will sich nicht verteidigen lassen. Rechtsanwalt Friedrich Kronberg muss viel Fingerspitzengefühl walten lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Moritz Bleibtreu (Friedrich Kronberg) Hans-Michael Rehberg (Karl-Heinz Gronau) Aylin Tezel (Jana) Edin Hasanovic (Hassan) Thure Lindhardt (Gerber) Gustav-Peter Wöhler (Richter Lamprecht) Maren Kroymann (Richterin Benesch) Originaltitel: Schuld nach Ferdinand von Schirach Regie: Maris Pfeiffer Drehbuch: Jan Ehlert, André Georgi Kamera: Hanno Lentz Musik: Marco Meister, Solo Avital, Robert Meister Altersempfehlung: ab 12