ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Marie Brand und die offene Rechnung D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Hauptkommissarin Marie Brand taucht in ihre Vergangenheit ein, als der Mörder ihres Vaters aus der Haft entlassen wird. Markus Rombach fordert Marie auf, dass sie ihm helfen soll. Seine Tochter wurde nämlich vor 17 Jahren ermordet. Der Täter konnte nie überführt werden, obwohl Rombach sich sicher ist, dass Christian Bruckner der Mörder ist. Beim Versuch, Bruckner zu stellen, erschoss Rombach damals versehentlich Maries Vater. Dieser war mit Rombach bei der Kölner Polizei als Hauptkommissar tätig. Er war nicht nur sein Kollege, sondern auch Freund der gesamten Familie. Rombach kann sich seine Tat nicht verzeihen, und ebenso wenig kann er damit leben, dass der Mörder seiner Tochter weiterhin in Freiheit ist. Er fordert von Marie, sie solle ihm vergeben und ihm helfen, den Mord an seiner Tochter endlich aufzuklären. Als plötzlich Bruckners Tochter, die nun ebenfalls 17-jährige Sophie, verschwindet, fällt der Verdacht sofort auf Markus Rombach, der aber ein wasserdichtes Alibi hat. Trotzdem sind sich Marie und Simmel sicher, dass Rombach hinter der Entführung steckt. Will er Bruckner unter Druck setzen und ihn endlich zu einem Geständnis zwingen? Als die beiden Kommissare zu neuen Erkenntnissen im alten Fall kommen, können sie in letzter Minute einen weiteren Mord verhindern. Schauspieler: Mariele Millowitsch (Marie Brand) Hinnerk Schönemann (Simmel) Thomas Heinze (Dr. Gustav Engler) Christian Redl (Markus Rombach) Stephan Grossmann (Christian Bruckner) Nicole Marischka (Sabine Bruckner) Olga von Luckwald (Sophie Bruckner) Originaltitel: Marie Brand und die offene Rechnung Regie: Florian Kern Drehbuch: André Georgi Kamera: Bernd Fischer Musik: Ali N. Askin