ZDF neo 13:45 bis 14:35 Krimiserie Hart aber herzlich Folge: 62 Flaschenteufel USA 1982 Merken Das betrügerische Ehepaar Dumont verkauft Wein vom Gut der Harts als sündhaft teuren französischen Wein. Ein Geschäft, bei welchem sie über Leichen gehen. Denn als Matt Taylor, ein Angestellter der Kellerei und Freund der Harts, hinter die Machenschaften des Ehepaars kommt, ermorden sie ihn. Doch sein Tod ruft die Harts auf den Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Wagner (Jonathan Wagner) Stefanie Powers (Jennifer Hart) Lionel Stander (Max) Jimmy Baron (Matt Taylor) Michael Billington (Raymond Dumont) Christopher Hewett (Jeremy Lane) Will Kuluva (Giorgio Cabri) Originaltitel: Hart to Hart Regie: Harry Winer Drehbuch: Don Roos Kamera: Stanley E. Gilbert Musik: Mark Bucci