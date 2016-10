ZDF neo 11:30 bis 12:15 Krimiserie Küstenwache Folge: 105 Gnadenlos gejagt D 2006 Stereo 16:9 Merken Ein Besatzungsmitglied des Frachtschiffs "MS Kiel" erwischt den blinden Passagier Fjodor, als dieser Essen für sich und seine Schwester stehlen will, und schlägt Fjodor bewusstlos. Weil er vom Tod des Jungen ausgeht und Angst vor den anderen Crewmitgliedern hat, steckt er Fjodor in eine Tonne und wirft diese über Bord. Der schwer verletzte Russe treibt hilflos auf dem offenen Meer und rammt schließlich eine kleine Segelyacht. Die von den Bootseignern verständigte Küstenwache birgt die Tonne. Beim Öffnen fällt Sanitäter Kai Norge der leblose Körper Fjodors entgegen, und gemeinsam mit der neuen Bootsfrau Johannson gelingt es ihm in letzter Minute, den Russen wiederzubeleben. Kapitän Ehlers stellen sich viele Fragen: Wer ist der junge Mann, wer hatte ein Interesse daran, ihn dem sicheren Tod zu übereignen, und warum trägt das ärmlich gekleidete Opfer 3000 Euro bei sich? Rasch stößt die Küstenwache bei ihren Ermittlungen auf den Frachter, doch der zwielichtige Kapitän Kreimann, von Ehlers zu dem "Vorfall" mit der Tonne befragt, streitet alles ab. Unterbaur und Johannson nehmen währenddessen die Kajüten unter die Lupe, können aber nichts Auffälliges entdecken. Sie müssen Kreimann ziehen lassen. Doch dann entdeckt Computerspezialist Krüger, dass es sich bei den Geldscheinen, die die Küstenwache bei dem Russen gefunden hat, um nahezu perfekte Blüten handelt. An Bord der "MS Kiel" versteckt sich inzwischen Marina, die davon überzeugt ist, dass ihr Bruder Fjodor nicht mehr lebt. Verzweifelt versucht sie, sich vor der Besatzung verborgen zu halten - doch die ist der blinden Passagierin bereits auf der Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Stefanie Schmid (Jana Deisenroth) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Aline Hochscheid (Alex Johannson) Ralph Kretschmar (Nils Krüger) Originaltitel: Küstenwache Regie: Florian Froschmayer Drehbuch: Bessie Schreiber Kamera: Stefan Motzek Musik: Carsten Rocker