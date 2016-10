ZDF neo 09:10 bis 10:00 Show Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Die Geschichte der Kuriositäten, viele Schätze und noch mehr Fälschungen, hammerhartes Verhandeln mit Lachen, Tränen und manchen Überraschungen - das alles bietet Horst Lichter in "Bares für Rares". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bares für Rares

