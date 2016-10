TNT Film 09:25 bis 11:15 Krimi Shaft in Afrika USA 1973 Nach dem Buch von Ernest Tidyman 20 40 60 80 100 Merken Shaft soll in Äthiopien einen Menschenschmugglerring zerschlagen, der Afrikaner nach Europa schleust und dort ausbeutet. Als Afrikaner getarnt, lässt sich Shaft von den Gangstern anheuern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Roundtree (John Shaft) Vonetta McGee (Aleme) Frank Finlay (Vincent Amafi) Neda Arneric (Jazar) Debebe Eshetu (Wassa) Spiros Focás (Sassari) Jacques Herlin (Perreau) Originaltitel: Shaft in Africa Regie: John Guillermin Drehbuch: Stirling Silliphant Kamera: Marcel Grignon Musik: Johnny Pate

