TNT Film 07:40 bis 09:25 Actionfilm Liebesgrüße aus Pistolen USA 1972 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als der Bestattungsunternehmer Asby, ein Freund des Privatdetektivs John Shaft, durch einen Bombenanschlag getötet wird, glaubt die Polizei, dass Shaft etwas mit dem Fall zu tun hat. Der Privatdetektiv versucht indes, auf eigene Faust, mehr über Asbys Leben in Erfahrung zu bringen, denn der hatte anscheinend ein paar Geschäfte am Laufen, die nicht lupenrein waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Roundtree (John Shaft) Moses Gunn (Bumpy Jonas) Drew Bundini Brown (Willy) Joseph Mascolo (Gus Mascola) Wally Taylor (Kelly) Kathy Imrie (Rita) Julius Harris (Capt. Bollin) Originaltitel: Shaft's Big Score! Regie: Gordon Parks Drehbuch: Ernest Tidyman Kamera: Urs Furrer Musik: Gordon Parks Altersempfehlung: ab 16

