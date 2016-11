Silverline 03:35 bis 05:20 Actionfilm Street Gangs - Show No Mercy D 2012 20 40 60 80 100 Merken Anarchistische Gangs bekriegen sich mit einer Brutalität, die ihresgleichen sucht. Der kaltblütige Anführer Slater und seine """"BLOODS"""" führen einen mörderischen Straßenkrieg gegen den ganglosen, aber gefürchteten Street Warrior Mikey. Als dessen Bruder Mathis auf brutale Weise getötet wird, eskaliert der Bandenkrieg und führt dazu, dass Mikey in den Knast einfährt. Der Straßenkrieg war erst der Anfang, jetzt bricht die Hölle los. Der Kampf beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Möller (Mikey) Volkram Zschiesche (Slater) Oliver Juhrs (Rene) Mathis Landwehr (Mathis) Alister Mazzotti (CEO) Nico Sentner (Chief Henriksen) Spiros Anastassiadis (Gang Member) Originaltitel: Arena of the Street Fighter Regie: Mike Möller Drehbuch: Mike Möller Kamera: Tim Nowitzki Musik: Ingo Hauss Altersempfehlung: ab 18

