Silverline 00:40 bis 02:00 Horrorfilm Hatchet III USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Victor Crowley ist tot. Diesmal wirklich. Denkt Marybeth, nachdem sie den Psycho abserviert und zerstückelt hat. Weil ihre Geschichte all der Mordtaten mehr als unwirklich wirkt, fällt der Verdacht jedoch auf Marybeth selbst. Ein SWAT-Einsatzteam birgt die Leiche Crowleys, der allerdings nicht so tot ist wie erhofft und wieder zur blutigen Tat schreitet. Um ihren Namen reinzuwaschen und den Spuk zu beenden, vertraut Marybeth einer Theorie der Journalistin Amanda und macht sich auf die Suche nach der Asche von Crowleys Vater. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Harris (Marybeth) Kane Hodder (Victor Crowley) Zach Galligan (Sheriff Fowler) Caroline Williams (Amanda) Parry Shen (Andrew) Robert Diago DoQui (Deputy Winslow) Derek Mears (Tyler Hawes) Originaltitel: Hatchet III Regie: BJ McDonnell Drehbuch: Adam Green Musik: Scott Glasgow Altersempfehlung: ab 18