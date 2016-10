Silverline 20:15 bis 21:55 Horrorfilm The Woman USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Chris Cleek, ein perfekter Vater mit Bilderbuchfamilie, trifft bei einem Jagdausflug auf eine verwahrloste Frau und kann das sich wild sträubende Wesen einfangen. Im Keller legt er sie in schwere Ketten und stellt sie nach dem Dinner seiner Familie vor. Gemeinsam, so Chris Plan, sollen die Cleeks die Frau fortan zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft erziehen. Mit dieser Entscheidung reißt er Frau und Kinder in einen bitteren Strudel des Wahnsinns, an dessen Ende ein Blutbad steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carlee Baker (Genevieve Raton) Shana Barry (Fat Tourist Girl - Cartoon) Marcia Bennett (Deana) Angela Bettis (Belle Cleek) Sean Bridgers (Chris Cleek) Lauren Ashley Carter (Peggy Cleek) Chris Krzykowski (Roger) Originaltitel: The Woman Regie: Lucky McKee Drehbuch: Jack Ketchum, Lucky McKee Musik: Sean Spillane Altersempfehlung: ab 18