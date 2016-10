Silverline 05:45 bis 07:45 Drama Operation Polarfuchs S 2011 20 40 60 80 100 Merken Schweden im Dezember 1942: Das Land steht kurz vor der Invasion durch die Wehrmacht, die bereits Norwegen in ihrer Hand hat. Zwei junge Soldaten machen sich auf den Weg zur norwegischen Grenze, um die immer näher rückenden Nazis auszuspähen. Ihr Vorhaben endet jedoch in einem Desaster. Einen Tag später findet Leutnant Aron Stenström heraus, dass es sich bei einem der zwei vermissten Soldaten um seinen Bruder Sven handelt. Er stellt ein Team für eine geheime Rettungsaktion zusammen und macht sich auf die Suche. Tief in den norwegischen Wäldern wird ihm klar, dass die Überlebenschancen aller Beteiligten verschwindend gering sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: André Sjöberg (Aron Stenström) Antti Reini (Wille Järvinen) Johan Hedenberg (Major Adolfsson) Marie Robertson (Karin Lindström) Martin Wallström (Sven Stenström) Rasmus Troedsson (Kapten Keller) Bjørn Sundquist (Egil) Originaltitel: Beyond the Border Regie: Richard Holm Drehbuch: André Sjöberg, Johnny Steen Musik: Henrik Lindström, Anton Steen Altersempfehlung: ab 16