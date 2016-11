SAT.1 Gold 01:30 bis 02:15 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Die Sterne stehen auf Tod USA 1974 Merken Der Ex-Cop Ray Coughlin hat eine Karriere als Privatdetektiv gemacht, und zwar als äußerst skrupelloser Schnüffler. Als einer seiner Klienten Suizid begeht, wittert er eine Chance, schnell ans große Geld zu kommen: Er wird die Selbsttötung wie Mord aussehen lassen, damit die Lebensversicherung an die Hinterbliebenen ausgezahlt wird - nicht ohne sich vorher ein großes Stück des Kuchens von diesen zusichern zu lassen. Doch Ray Coughlin hat die Rechnung ohne Theo Kojak gemacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Martin Balsam (Ray Kaufman) Dan Frazer (Capt. Frank McNeil) Kevin Dobson (Det. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Dimitra Arliss (Sherry Kaufman) John Lehne (Tony Howard) Originaltitel: Kojak Regie: Christian Nyby Drehbuch: Gene Kearney Kamera: Charles Correll Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12