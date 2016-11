SAT.1 Gold 21:15 bis 22:10 Krimiserie Quincy Blutige Geschäfte USA 1979 16:9 Merken Quincy führt die Autopsie an einem Mann durch und ist beeindruckt von dem Können, das der letzte behandelnde Arzt hatte, der den Mann versucht hat zu retten. Wie sich dann rausstellt, wurde der Mann zuvor an einem anderen Krankenhaus abgewiesen, weil er keine Krankenversicherung hatte. Quincy besucht das Krankenhaus und muss feststellen, dass der Chef Dr. Rollins häufiger so handelt - und dementsprechend schon Menschen deshalb verstorben sind. Quincy sagt ihm den Kampf an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) George DelHoyo (Dr. Dan Varney) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Jeremiah Morris Drehbuch: Erich Collier Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

