SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Tödliche Banknoten USA 1979 16:9 Im einem Nationalpark findet Ron Sparks das Skelett eines Mannes. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Toten um einen ehemaligen Flugzeugentführer, der seine Geiseln mit gefährlichen Milzbrandbakterien bedroht hatte. Auch Sparks infiziert sich bei der Leiche mit der tödlichen Krankheit. Quincy muss nun eine weitere Ausbreitung des gefährlichen Erregers um jeden Preis verhindern, da sonst eine Epidemie droht ... Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Robert Hogan (Deputy Sheriff Dwayne Whitlow) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Sam Egan Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6