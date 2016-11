SAT.1 Gold 17:45 bis 18:40 Serien Bonanza Hoss unter Anklage USA 1964 Merken Als in Virginia City das Pool-Billard eingeführt wird, lernt Hoss den ewig betrunkenen Anwalt Whit Parker kennen. Durch eine merkwürdige Verkettung ebenso merkwürdiger Umstände wird Hoss des Mordes angeklagt. Nun möchte er von Parker verteidigt werden. Die übrigen Cartwrights sind äußerst skeptisch, respektieren aber Hoss' Wunsch - und müssen bald ein Vorurteil revidieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) James Gregory (Whit Parker) Hal Baylor (Ev Durfee) Booth Colman (Flint Durfee) Originaltitel: Bonanza Regie: John Florea Drehbuch: David Dortort, Mort R. Lewis Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose