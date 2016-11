SAT.1 Gold 15:00 bis 15:55 Serien Bonanza Das Geschäft seines Lebens USA 1964 Merken Der alte Gauner Sam Washburn hat seiner Frau Martha schon so oft versprochen, sich nach dem letzten großen Deal zur Ruhe zu setzen. Doch wenn es dann soweit ist, ist das große Geschäft meist ein einziger Flop. Auf seinem Weg nach Kalifornien bleibt das alte Pärchen auf der Ponderosa hängen. Sofort beginnt Sam, den Cartwrights wertlose Minenaktien anzudrehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Ernest Truex (Sam Washburn) Nydia Westman (Martha, seine Frau) Danny Flower (Danny Sipes) Originaltitel: Bonanza Regie: Murray Golden Drehbuch: Jessica Benson, David Dortort, Murray Golden Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose