SAT.1 Gold 13:15 bis 14:10 Familiensaga Falcon Crest Der Vielgeliebte USA 1987 2016-11-02 05:25 Merken Maggie und Chase geben die Suche nach ihrem Baby nicht auf. Dennoch will sich Chase von Maggie scheiden lassen und mit Gabrielle ein neues Leben beginnen. Lance weiß inzwischen, wo sich Kit Marlowe befindet und will sie überzeugen, vor Gericht auszusagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) Robert Foxworth (Chase Gioberti) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) David Selby (Richard Channing) Ana Alicia (Melissa Agretti Cumson) Brett Cullen (Dan Fixx) Margaret Ladd (Emma Channing) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Reza Badiyi Drehbuch: Ernie Wallengren, Greg Strangis, Earl Hamner jr. Kamera: David Calloway Musik: Jesse Frederick, Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 6