Phoenix 23:15 bis 00:05 Dokumentation Donald Trump - Der lange Arm des Milliardärs A 2016 Live TV Merken Anlässlich der Vorwahlen in New York eine aktuelle Reportage zum Geschäftsgebaren des republikanischen Präsidentschaftskandidaten: Der Immobilien-Magnat Donald Trump ist auf bestem Wege Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Dass er mit seinen Kritikern nicht gerade zimperlich umgeht ist bekannt - wie er aber mit ein paar schottischen Fischern und Farmern verfährt, die seinem Projekt, bei Aberdeen den größten Golfplatz der Welt zu errichten, im Wege stehen, stellt alles in den Schatten. Der britische Filmemacher Anthony Baxter hat die Eskalation rund um Trumps Mega-Golfplatz mit der Kamera begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Donald Trump - Der lange Arm des Milliardärs