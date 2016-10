Phoenix 22:30 bis 23:15 Magazin WELTjournal + Latinos - die neuen Amerikaner A 2016 2016-11-03 16:00 Merken Der Anteil der Hispanics in den USA wächst. Im Jahr 2060 sollen weniger als die Hälfte der Einwohner noch weiß sein. Dieser Wandel wird das Land verändern - auch politisch. Die mexikanisch-amerikanische Filmemacherin Roxanne Frias ist quer durch die USA gereist, um mit den Latinos über ihre Zukunftsvisionen und Hoffnungen zu sprechen. Im Wahljahr sucht Roxanne Frias die Begegnung mit den Latinos, die frischen Wind in die amerikanische Gesellschaft bringen. Von Los Angeles, der Hauptstadt der spanisch-sprachigen Community, über Miami in Florida und El Paso in Texas bis nach Ottumwa, einer abgelegenen, von Weißen dominierten Kleinstadt in Iowa, verschafft sie sich ein Bild vom künftigen Gesicht der Vereinigten Staaten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WELTjournal +